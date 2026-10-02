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Військові у жовтні отримають виплати вчасно: уряд виділив понад 50 мільярдів гривень

17:13 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

У жовтні військовослужбовці мають отримати грошове забезпечення та інші передбачені виплати вчасно і в повному обсязі. Для цього уряд виділив 50,1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького та Міністерства оборони України.

Йдеться про гроші з резерву бюджету, передбаченого для сектору безпеки і оборони.

Їх використають на:

  • щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців;
  • інші соціальні виплати військовим та їхнім родинам.

У Міноборони зазначили, що це рішення має забезпечити своєчасні виплати військовим у жовтні.

При цьому додаткових коштів до бюджету залучати не будуть. Уряд перерозподілив уже передбачений ресурс із резерву сектору безпеки й оборони.

Які виплати отримують військові в Україні

Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2026 році уряд змінив підхід до нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям. З 1 червня запрацював дворічний експериментальний проєкт, за яким розмір додаткових виплат залежить не лише від посади, а й від місця служби та характеру завдань.

Зокрема, за безпосередню участь у бойових діях військовим передбачена додаткова винагорода до 100 тисяч гривень на місяць. Окремо встановлені виплати залежно від відстані до лінії бойового зіткнення: 170 тисяч гривень - за виконання завдань до взводного опорного пункту включно та 70 тисяч гривень - до ротного опорного пункту.

Також передбачені окремі виплати за бойові завдання та успішні операції. За штурм або відновлення позицій військовим можуть нараховувати 20-40 тисяч гривень на добу, а за взяття противника в полон - 100 тисяч гривень, які розподіляють між учасниками операції.

Загалом грошове забезпечення військових складається з посадового окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу років та інших доплат. Окремо можуть нараховуватися бойові винагороди, допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

При цьому сумарний розмір щомісячних бойових виплат обмежений 460 тисячами гривень. Базове грошове забезпечення та окремі передбачені виплати нараховуються понад цей ліміт.

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