До 460 тысяч в месяц: какие выплаты и бонусы получают военные в 2026 году

Денежное довольствие военнослужащих состоит из основных и дополнительных выплат. Их размер зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, условий службы и задач, выполняемых военным.

О составляющих денежного довольствия РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Главное: Структура и сроки выплат: Денежное довольствие состоит из базовых выплат и дополнительных надбавок. Выплаты производятся до 20 числа за прошлый месяц.

Денежное довольствие состоит из базовых выплат и дополнительных надбавок. Выплаты производятся до 20 числа за прошлый месяц. Боевые выплаты: При выполнении задач на линии столкновения насчитывают 100 000 гривен, для штабов - 50 000 гривен, за другие боевые приказы - 30 000 гривен.

При выполнении задач на линии столкновения насчитывают 100 000 гривен, для штабов - 50 000 гривен, за другие боевые приказы - 30 000 гривен. Суточные за штурм и бонусы Отдельно начисляют деньги за активные операции, за каждого захваченного в плен и ликвидированного в контактном бою (при наличии видеоподтверждения).

Отдельно начисляют деньги за активные операции, за каждого захваченного в плен и ликвидированного в контактном бою (при наличии видеоподтверждения). Единовременное пособие за контракт: За заключение первого контракта выплачивают от 26 624 гривен до 33 280 гривен. Также предусмотрены ежегодные выплаты на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.

За заключение первого контракта выплачивают от 26 624 гривен до 33 280 гривен. Также предусмотрены ежегодные выплаты на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов. Максимальный лимит: Общая сумма ежемесячных боевых выплат ограничена лимитом в 460 000 гривен, однако базовое обеспечение, бонусы за результаты и контрактные выплаты начисляются выше этой суммы.

Когда военные получают денежное довольствие

Денежное довольствие выплачивают до 20 числа текущего месяца за прошлый. Если средства поступают в воинскую часть позже, выплата должна быть произведена в течение трех дней после их поступления.

Обеспечение состоит из основных и дополнительных выплат.

Основные выплаты

К базовой части денежного довольствия относятся:

должностной оклад, определяемый штатной должностью военнослужащего;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Прибавка за выслугу составляет от 25% до 50% от суммы должностного оклада и оклада по воинскому званию. В частности, за выслугу от 1 до 5 лет предусмотрено 25%, от 5 до 10 лет - 30%.

Какие дополнительные выплаты

К стимулирующим и компенсационным выплатам относятся:

надбавка за особенности прохождения службы - не менее 65% от суммы должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет;

надбавка за службу в условиях режимных ограничений, в частности, за допуск к государственной тайне;

надбавка за квалификацию, зависящую от подтвержденной классности;

ежемесячная премия.

Размер премии зависит от личного вклада военнослужащего в результаты службы и соблюдения дисциплины. При отсутствии дисциплинарных взысканий в расчетном месяце премия устанавливается в максимальном размере.

Кому выплачивают дополнительные 10 тысяч гривен

Отдельно предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 10 000 гривен. Оно не входит в основную структуру денежного довольствия и не привязано к должностному окладу или выслуге лет.

Его получают военнослужащие, которые не участвуют в боевых действиях и не выполняют задачи на пунктах управления, если они не получают других дополнительных боевых вознаграждений - 30 000, 50 000 или 100 000 гривен.

Выплата начисляется пропорционально времени выполнения обязанностей службы. Во время отпуска она не выплачивается, но сохраняется на период лечения. Исключение - лечение после ранения, связанного с защитой Родины: в таком случае предусмотрено вознаграждение 100 000 гривен.

Вместе с базовым денежным обеспечением минимальная выплата за исполнение обязанностей службы составляет от 30 000 гривен в месяц.

Сколько платят за участие в боевых действиях

Отдельно военным начисляют вознаграждение за выполнение боевых и специальных задач. Оно не входит в основную структуру денежного довольствия и зависит от фактически выполненных задач.

Предусмотрены следующие основные выплаты:

100 000 гривен - непосредственное участие в боевых действиях на линии столкновения и выполнения задач по огневого поражения противника;

- непосредственное участие в боевых действиях на линии столкновения и выполнения задач по огневого поражения противника; 50 000 гривен - руководящему составу в составе органов военного управления и штабов, осуществляющих оперативное управление подразделениями, ведущими боевые действия;

- руководящему составу в составе органов военного управления и штабов, осуществляющих оперативное управление подразделениями, ведущими боевые действия; 30 000 гривен - за выполнение боевых или специальных задач в соответствии с боевыми приказами, в частности, в пределах определенных районов ведения боевых действий или во время выполнения задач ПВО и обеспечения.

Эти выплаты начисляют пропорционально количеству дней выполнения соответствующих задач.

Зональные выплаты

С июня 2026 года предусмотрены также дополнительные выплаты, размер которых зависит от расстояния до линии боевого столкновения.

Военным могут выплачивать:

170 000 гривен - за выполнение задач на расстоянии до взводного опорного пункта включительно, на линии столкновения, во время наступления, контрнаступления или контратаки, на временно оккупированной территории, в "серой" зоне и на территории противника;

- за выполнение задач на расстоянии до взводного опорного пункта включительно, на линии столкновения, во время наступления, контрнаступления или контратаки, на временно оккупированной территории, в "серой" зоне и на территории противника; 70 000 гривен - за выполнение заданий на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Если военнослужащий в течение месяца выполнял задания в разных районах, выплаты начисляются на каждый из них пропорционально количеству фактических дней.

Сколько платят за штурмовые действия

За активные боевые операции предусмотрены отдельные суточные выплаты:

20 000 гривен в сутки - за восстановление позиций в глубине собственной обороны;

- за восстановление позиций в глубине собственной обороны; 40 000 гривен в сутки - за штурм на линии столкновения или в глубине обороны противника.

Также предусмотрены бонусы за результаты активных боевых операций. В частности, 100 000 гривен выплачивают за каждого захваченного противника в плен, а 15 000 гривен - за каждого ликвидированного противника в контактном бою.

Ликвидацию противника в контактном бою подтверждают посредством видеофиксации.

Какие еще выплаты могут получить военные

Отдельно предусмотрена единовременная денежная помощь после заключения первого контракта. Ее размер в 2026 году составляет:

рядовому составу - 26 624 гривны ;

; сержантскому составу - 29 952 гривны ;

; офицерскому составу - 33 280 гривен.

Кроме того, военнослужащие имеют право на денежную помощь для оздоровления раз в год в размере месячного денежного довольствия.

Также раз в год по рапорту и при наличии соответствующих оснований можно получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Какой может быть максимальная сумма выплат

По данным Минобороны, общая сумма ежемесячных боевых выплат не может превышать 460 000 гривен.

При этом базовое денежное довольствие, бонусы за результат боевых действий и единовременная помощь после заключения первого контракта в эту сумму не включаются и начисляются отдельно.