Зарплаты военных в Украине: из чего состоят и как их посчитать онлайн

Военнослужащие в Украине получают денежное обеспечение, размер которого зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, условий службы и выполнения специальных задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы информационного проекта "Гаразд" Национального банка Украины.

Главное: Старт начислений: Денежное обеспечение военным начисляют с первого дня мобилизации. Выплата идет раз в месяц.

Денежное обеспечение военным начисляют с первого дня мобилизации. Выплата идет раз в месяц. Базовая структура: Выплаты состоят из должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет.

Выплаты состоят из должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет. Доплаты и "боевые": Кроме базы, предусмотрены ежемесячные премии, надбавки за киберзащиту, квалификацию, единовременные пособия на оздоровление, а также дополнительные военные вознаграждения от 15 до 100 тысяч гривен.

Кроме базы, предусмотрены ежемесячные премии, надбавки за киберзащиту, квалификацию, единовременные пособия на оздоровление, а также дополнительные военные вознаграждения от 15 до 100 тысяч гривен. Онлайн-калькулятор: Министерство обороны создало специальный калькулятор, где по званию, выслуге лет и тарифному разряду можно самостоятельно рассчитать ориентировочный размер своего обеспечения.

Когда начинают начислять деньги

Денежное обеспечение военнослужащему начинают начислять с даты мобилизации - с момента, когда территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил человека в учебный центр или непосредственно в воинскую часть.

Выплаты осуществляются один раз в месяц. В отличие от гражданской работы, в Вооруженных силах не предусмотрено разделение на аванс и зарплату. Средства поступают в текущем месяце за предыдущий.

Из чего состоит денежное обеспечение

Система выплат военным включает несколько составляющих.

К основным видам денежного обеспечения относятся:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Размер надбавки за выслугу может составлять от 5% при одном году службы до 50% при стаже 25 лет и более.

Кроме этого, военнослужащие могут получать ежемесячные дополнительные выплаты. Среди них:

надбавки за особенности прохождения службы;

доплаты за квалификацию;

доплаты за научную степень или ученое звание;

премии;

вознаграждения за выполнение отдельных задач;

выплаты за службу в сфере кибербезопасности и киберзащиты.

Какие "боевые" выплаты предусмотрены

Во время действия военного положения военнослужащим могут начислять дополнительное вознаграждение в размере от 15 до 100 тысяч гривен в зависимости от условий службы и выполняемых задач.

Также предусмотрено единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен.

Кроме этого, военные могут получать единовременные пособия:

на оздоровление;

для решения социально-бытовых вопросов;

при заключении первого контракта.

Также отдельные вознаграждения предусмотрены за выполнение специальных задач, в частности во время морских операций, водолазных работ или прыжков с парашютом.

Как самостоятельно посчитать выплаты

Для предварительного расчета денежного обеспечения Министерство обороны создало специальный онлайн-калькулятор.

Чтобы воспользоваться им, нужно указать:

воинское звание;

выслугу лет;

тарифный разряд;

другие данные, которые можно уточнить в финансовой службе своей воинской части.

После заполнения информации система покажет ориентировочный размер ежемесячного денежного обеспечения.

Отличаются ли выплаты в других силовых структурах

Похожие принципы начисления действуют и для военнослужащих других формирований.

В частности, в системе МВД - для военных Государственной пограничной службы и Национальной гвардии - денежное обеспечение также состоит из должностного оклада, оклада по званию, надбавок, доплат, премий и единовременных выплат.

Аналогичный подход применяется к военнослужащим Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Управления государственной охраны.