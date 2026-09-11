До 40 000 гривен в сутки: как военные могут получить выплаты за штурмы
В Силах обороны Украины предусмотрено дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в штурмовых действиях. В зависимости от характера операции военнослужащему могут насчитать 20 000 или 40 000 гривен за каждые сутки участия.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, кто имеет право на эти выплаты, какие документы нужны для их назначения и как определяется сумма.
За что выплачивают 20 000 и 40 000 гривен
Обновленная система дополнительных вознаграждений в Силах обороны действует с 1 июня 2026 года. Размеры выплат за штурмовые действия установлены постановлением Кабинета Министров №768 от 12 июня 2026 года.
Сумма зависит от задачи:
- 20 000 гривен в сутки - за штурмовые действия по восстановлению или возврату позиций, зданий или сооружений в глубине обороны своих войск, захвативших инфильтрированные группы противника;
- 40 000 гривен в сутки - за штурмовые действия, в результате которых украинские военные захватили позиции, здания или сооружения, находившиеся под физическим контролем противника на линии боевого столкновения или в глубине его обороны.
Механизм начисления определяет приказ Минобороны №232 от 29 июня 2026 года, вступивший в силу 30 июня.
Что считается штурмовыми действиями
Для назначения этого вознаграждения штурмовыми считаются действия украинских подразделений, направленные на захват позиций, зданий или сооружений, контролируемых противником, или на возвращение позиций в глубине собственной обороны, захваченных инфильтрированными группами врага.
Линия боевого столкновения - условная линия между передним краем позиций противника и передним краем позиций украинских войск.
Инфильтрированная группа - подразделение противника, скрыто проникшее через систему обороны, обошло опорные пункты и закрепилось или действует в глубине украинской обороны.
При этом началом штурма считается момент, когда подразделение или группа по определенному сигналу переходит от указанного в боевом приказе рубежа к непосредственному выполнению штурмовых действий.
Завершением является момент, когда определенная позиция, здание или сооружение переходит под физический контроль украинского подразделения в результате штурма.
Самого боевого приказа недостаточно
Нахождение в штурмовом подразделении, получение боевого приказа или выход на определенный рубеж сами по себе не дают права на выплату.
Должны быть подтверждены:
- фактическое ведение штурмовых действий;
- определенный результат операции;
- непосредственное участие конкретного военнослужащего;
- надлежаще оформленное решение командования.
Например, если противник покинул позицию заранее, а украинское подразделение заняло ее без фактического штурма или боевого столкновения, оснований для выплаты 40 000 гривен нет.
Вознаграждение выплачивается каждому военнослужащему отдельно, если его участие подтверждено и он внесен в поименный список. Это не сумма, получаемая подразделением и затем распределяемая между военными.
Также выплата начисляется за сутки участия, а не каждый отдельный штурмовой эпизод. Если в течение суток военный получил право и на 20 000, и на 40 000 гривен, выплачивается большая сумма - 40 000 гривен.
Какие документы нужны
Участие военного в штурмовых действиях подтверждается совокупностью документов:
- боевым приказом или боевым распоряжением;
- журналом боевых действий;
- итоговым, срочным или внесрочным боевым донесением с результатами выполнения задания;
- рапортом командира подразделения или группы. В нем указываются результаты боя, потери противника и своих войск, временные и пространственные показатели операции, а также подразделения, выполнявшие задачи;
- поименным списком военнослужащих с указанием должности, звания, ФИО, периода участия и предложенного размера вознаграждения;
- ходатайством командира воинской части в соответствующий орган военного управления.
После этого орган военного управления должен в течение трех дней рассмотреть документы, проверить указанные в них сведения и выдать приказ подтверждения выполнения штурмовых действий.
После подтверждения командир воинской части по месту прохождения службы издает приказ о выплате.
Для откомандированных военнослужащих приказ о выплате выдается по месту штатной службы на основании официальной информации от части, где они выполняли штурмовые задания.
Какой максимум боевых выплат можно получить
Штурмовое вознаграждение может суммироваться с другими боевыми выплатами:
- 100 000 гривен - за непосредственное участие в боевых действиях, пропорционально подтвержденным дням;
- 170 000 или 70 000 гривен - зональное вознаграждение, также пропорционально дням выполнения заданий в соответствующем районе;
- 20 000 или 40 000 гривен в сутки - вознаграждение за штурмовые действия.
Общая сумма этих трех категорий выплат ограничена 460 000 гривен в месяц.
К примеру, если рассчитанная сумма составляет 470 000 гривен, военнослужащему выплатят 460 000 гривен.
В то же время в этот лимит не входят базовое ежемесячное денежное обеспечение, помощь за заключение первого контракта, вознаграждение за взятие противника в плен и вознаграждение за подтвержденное видеофиксацией уничтожения противника в контактном бою.
Ранее РБК-Украина подробно рассказывало о составляющих денежного обеспечения военнослужащих в 2026 году и условиях получения основных и дополнительных выплат. В частности, о боевых, зональных и штурмовых выплатах, надбавках, единовременной помощи за первый контракт и максимальном размере ежемесячных боевых выплат.
Также мы писали, какие документы военнослужащим следует проверить после ранения и почему важно своевременно исправлять ошибки в них. От правильности оформления медицинских документов, справок об обстоятельствах травмы и участии в боевых действиях может зависеть прохождение ВЛК, получение выплат и оформление соответствующих статусов.