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До 40 000 гривен в сутки: как военные могут получить выплаты за штурмы

15:29 11.09.2026 Пт
4 мин
В Минобороны назвали максимальную сумму выплат
aimg Татьяна Веремеева
До 40 000 гривен в сутки: как военные могут получить выплаты за штурмы Фото: Украинские военные могут получать по 40 тысяч гривен в сутки (Getty Images)
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В Силах обороны Украины предусмотрено дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в штурмовых действиях. В зависимости от характера операции военнослужащему могут насчитать 20 000 или 40 000 гривен за каждые сутки участия.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, кто имеет право на эти выплаты, какие документы нужны для их назначения и как определяется сумма.

За что выплачивают 20 000 и 40 000 гривен

Обновленная система дополнительных вознаграждений в Силах обороны действует с 1 июня 2026 года. Размеры выплат за штурмовые действия установлены постановлением Кабинета Министров №768 от 12 июня 2026 года.

Сумма зависит от задачи:

  • 20 000 гривен в сутки - за штурмовые действия по восстановлению или возврату позиций, зданий или сооружений в глубине обороны своих войск, захвативших инфильтрированные группы противника;
  • 40 000 гривен в сутки - за штурмовые действия, в результате которых украинские военные захватили позиции, здания или сооружения, находившиеся под физическим контролем противника на линии боевого столкновения или в глубине его обороны.

Механизм начисления определяет приказ Минобороны №232 от 29 июня 2026 года, вступивший в силу 30 июня.

Что считается штурмовыми действиями

Для назначения этого вознаграждения штурмовыми считаются действия украинских подразделений, направленные на захват позиций, зданий или сооружений, контролируемых противником, или на возвращение позиций в глубине собственной обороны, захваченных инфильтрированными группами врага.

Линия боевого столкновения - условная линия между передним краем позиций противника и передним краем позиций украинских войск.

Инфильтрированная группа - подразделение противника, скрыто проникшее через систему обороны, обошло опорные пункты и закрепилось или действует в глубине украинской обороны.

При этом началом штурма считается момент, когда подразделение или группа по определенному сигналу переходит от указанного в боевом приказе рубежа к непосредственному выполнению штурмовых действий.

Завершением является момент, когда определенная позиция, здание или сооружение переходит под физический контроль украинского подразделения в результате штурма.

Самого боевого приказа недостаточно

Нахождение в штурмовом подразделении, получение боевого приказа или выход на определенный рубеж сами по себе не дают права на выплату.

Должны быть подтверждены:

  • фактическое ведение штурмовых действий;
  • определенный результат операции;
  • непосредственное участие конкретного военнослужащего;
  • надлежаще оформленное решение командования.

Например, если противник покинул позицию заранее, а украинское подразделение заняло ее без фактического штурма или боевого столкновения, оснований для выплаты 40 000 гривен нет.

Вознаграждение выплачивается каждому военнослужащему отдельно, если его участие подтверждено и он внесен в поименный список. Это не сумма, получаемая подразделением и затем распределяемая между военными.

Также выплата начисляется за сутки участия, а не каждый отдельный штурмовой эпизод. Если в течение суток военный получил право и на 20 000, и на 40 000 гривен, выплачивается большая сумма - 40 000 гривен.

Какие документы нужны

Участие военного в штурмовых действиях подтверждается совокупностью документов:

  • боевым приказом или боевым распоряжением;
  • журналом боевых действий;
  • итоговым, срочным или внесрочным боевым донесением с результатами выполнения задания;
  • рапортом командира подразделения или группы. В нем указываются результаты боя, потери противника и своих войск, временные и пространственные показатели операции, а также подразделения, выполнявшие задачи;
  • поименным списком военнослужащих с указанием должности, звания, ФИО, периода участия и предложенного размера вознаграждения;
  • ходатайством командира воинской части в соответствующий орган военного управления.

После этого орган военного управления должен в течение трех дней рассмотреть документы, проверить указанные в них сведения и выдать приказ подтверждения выполнения штурмовых действий.

После подтверждения командир воинской части по месту прохождения службы издает приказ о выплате.

Для откомандированных военнослужащих приказ о выплате выдается по месту штатной службы на основании официальной информации от части, где они выполняли штурмовые задания.

Какой максимум боевых выплат можно получить

Штурмовое вознаграждение может суммироваться с другими боевыми выплатами:

  • 100 000 гривен - за непосредственное участие в боевых действиях, пропорционально подтвержденным дням;
  • 170 000 или 70 000 гривен - зональное вознаграждение, также пропорционально дням выполнения заданий в соответствующем районе;
  • 20 000 или 40 000 гривен в сутки - вознаграждение за штурмовые действия.

Общая сумма этих трех категорий выплат ограничена 460 000 гривен в месяц.

К примеру, если рассчитанная сумма составляет 470 000 гривен, военнослужащему выплатят 460 000 гривен.

В то же время в этот лимит не входят базовое ежемесячное денежное обеспечение, помощь за заключение первого контракта, вознаграждение за взятие противника в плен и вознаграждение за подтвержденное видеофиксацией уничтожения противника в контактном бою.

Ранее РБК-Украина подробно рассказывало о составляющих денежного обеспечения военнослужащих в 2026 году и условиях получения основных и дополнительных выплат. В частности, о боевых, зональных и штурмовых выплатах, надбавках, единовременной помощи за первый контракт и максимальном размере ежемесячных боевых выплат.

Также мы писали, какие документы военнослужащим следует проверить после ранения и почему важно своевременно исправлять ошибки в них. От правильности оформления медицинских документов, справок об обстоятельствах травмы и участии в боевых действиях может зависеть прохождение ВЛК, получение выплат и оформление соответствующих статусов.

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