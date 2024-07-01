Военные США уничтожили несколько надводных дронов хуситов в Красном море для самообороны

Военнослужащие США ликвидировали в акватории Красного моря три безэкипажных катера йеменских хуситов. Такие действия со стороны американской армии были предприняты в рамках самообороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в Twitter -аккаунте (X).

В американском военном ведомстве отметили, что это произошло 30 июня.

"За последние 24 часа силы Центрального командования США (USCENTCOM) провели боевые действия по самообороне, уничтожив в Красном море три надводных корабля без экипажа (USV) поддерживаемых Ираном хуситов", - говорится в заявлении.

Также в отчете указывается, что данные надводные беспилотные системы были признаны "представляющими непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также для торговых судов в регионе".

"Эти действия были предприняты, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными", - рассказали в Центркоме.

Кроме того, американская сторона добавила, что подобное "злонамеренное и безрассудное поведение" хуситов продолжает угрожать региональной стабильности, а также "ставит под угрозу жизнь моряков в Красном море и Аденском заливе".

Удары хуситов по коммерческим кораблям и операция США и союзников в Красном море

Напомним, с осени прошлого года, в частности, после вторжения ХАМАС в Израиль и начала операции ЦАХАЛ в Секторе Газа, йеменские хуситы регулярно пытаются совершать атаки на суда в Красном море.

Для противодействия этим ударам по коммерческим кораблям США, Великобритания и союзники создали морскую коалицию.

Ранее сообщалось, что в конце марта военные США уничтожили 4 беспилотника хуситов, которые те запустили для ударов по торговым кораблям в Красном море.

Добавим, что в конце мая стало известно, что хуситы поразили ракетами греческий корабль в Красном море. Судно под флагом Маршалловых островов получило повреждения, но продолжило движение.

Кроме того, недавно также было атаковано украинское судно Verbena под флагом Палау, которое было загружено деревянными строительными материалами. Добавим, что экипаж "Вербены" покинул борт, поскольку не смог усмирить пожар после атаки.