Фрегат Греции предотвратил атаку хуситов на судно в Аденском заливе

Сегодня, 7 июля, утром греческий фрегат "Псара" предотвратил атаку йеменских боевиков-хуситов на коммерческое судно в Аденском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini .

По данным издания, хуситы пытались атаковать судно с помощью беспилотников. Однако в ответ против четырех запущенных дронов экипаж греческого фрегата применил систему противодействия беспилотникам и свою пушку.

Два беспилотника были сбиты, еще два - исчезли.

Пока греческий фрегат продолжил выполнять свою миссию в обычном режиме.