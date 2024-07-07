Фрегат Греции предотвратил атаку хуситов на судно в Аденском заливе
Сегодня, 7 июля, утром греческий фрегат "Псара" предотвратил атаку йеменских боевиков-хуситов на коммерческое судно в Аденском заливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.
По данным издания, хуситы пытались атаковать судно с помощью беспилотников. Однако в ответ против четырех запущенных дронов экипаж греческого фрегата применил систему противодействия беспилотникам и свою пушку.
Два беспилотника были сбиты, еще два - исчезли.
Пока греческий фрегат продолжил выполнять свою миссию в обычном режиме.
Хусеть в Красном море
Напомним, что после начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинскими боевиками во главе с ХАМАСом, вспыхнувшим 7 октября 2023 года, хуситы нацелились на судоходные пути Красного моря.
Приступы на корабле заставили крупнейшие судоходные компании мира избегать этого района.
Однако ситуация в акватории значительно обострилась 19 ноября, когда в Красном море повстанцы-хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader (британское судно, эксплуатируемое японской компанией) с 25 членами экипажа на борту, среди международного экипажа были и украинцы.
В начале этого года Германия вызвалась отправить фрегат "Гессен" в Красное море.
Вчера США уничтожили корабли и радиолокационную станцию хуситов в Красном море.
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