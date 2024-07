США уничтожили корабли и радиолокационную станцию хуситов в Красном море

В Командовании отмечается, что "американские корабли и радиолокационная станция представляют непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также торговых судов в регионе".

July 4 U.S. Central Command Update

⁰In the past 24 hours U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea and one Houthi radar site in a Houthi-controlled area of Yemen.

