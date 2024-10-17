Военные США ударили по складам оружия хуситов в Йемене

Отмечается, что это стало последней попыткой приостановить атаки боевиков, которые привели к перебоям в коммерческом судоходстве в Красном море.

По словам министра обороны Ллойда Остина, удары были нанесены по пяти укрепленным подземным объектам. Он добавил, что атака была реализована с помощью бомбардировщиков B-2, что стало сигналом для террористов.

"Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники пытаются держать вне зоны досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они спрятаны под землей, или укреплены", - добавил Остин.