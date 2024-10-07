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Израиль пытались атаковать баллистикой с территории Йемена

Понедельник 07 октября 2024 18:57
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Израиль пытались атаковать баллистикой с территории Йемена Иллюстративное фото: ПВО Израиля сбила ракету (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По Израилю сегодня, 7 октября, запускали баллистическую ракету с территории Йемена. На этом фоне была объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в Telegram.

Около 17:50 ЦАХАЛ предупредил, что воздушная тревога в центральной части Израиля связана с пуском ракеты класса "земля-земля" с территории Йемена.

Уже через несколько минут военные уточнили, что вражеская ракета была успешно перехвачена Военно-воздушными силами Израиля.

При этом Израиль не уточняет, кто именно запустил ракету по территории страны.

Что предшествовало

Напомним, что на территории Йемена действуют боевики хуситы, которые уже неоднократно атаковали Израиль.

В частности, 15 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ракета хуситов впервые достигла центральной части Израиля, ее сбила противовоздушная оборона. На этом фоне глава израильского правительства пообещал боевикам ответ.

Уже 29 сентября хуситы заявили, что они запустили ракету класса "земля-земля" по аэропорту Тель-Авива в тот момент, когда там приземлился самолет Нетаньяху.

Но позже ЦАХАЛ уточнил, что ракета была выпущена как минимум спустя полчаса после приземления самолета Нетаньяху, ее сбили.

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