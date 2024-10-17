Військові США вдарили по складах зброї хуситів у Ємені

Зазначається, що це стало останньою спробою призупинити атаки бойвиків, що призвели до перебоїв у комерційному судноплавстві в Червоному морі.

За словами міністра оборони Ллойда Остіна, удари були завдані по п'яти укріплених підземних об'єктах. Він додав, що атака була реалізована за допомогою бомбардувальників B-2, що стало сигналом для терористів.

"Це була унікальна демонстрація здатності Сполучених Штатів наносити удари по об'єктах, які наші супротивники намагаються тримати поза зоною досяжності, незалежно від того, наскільки глибоко вони заховані під землею, або укріплені", - додав Остін.