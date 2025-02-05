Белый дом о предложении Трампа по Сектору Газа: президент хочет обеспечить прочный мир
Президент США Дональд Трамп хочет обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке. Поэтому он предложил, чтобы США взяли под контроль Сектор Газа.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как напомнила Ливитт, Трамп вчера, 4 февраля, заявил о том, что "узы дружбы и привязанности" между США и израильским народом "абсолютно нерушимы".
"Президент привержен уничтожению ХАМАС и обеспечению прочного мира для всего региона", - добавила пресс-секретарь.
Она отметила, что его предложение взять под контроль Сектор Газа "демонстрирует такую приверженность".
По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп - "нестандартный мыслитель" и "дальновидный лидер", который "решает проблемы, которые многие другие считают неразрешимыми".
Заявление Трампа
Напомним, вчера, 4 февраля, президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о готовности его страны взять под контроль Сектор Газа и даже ввести туда американские войска.
При этом спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф допустил, что палестинцев могут выселить из Сектора Газа.
Детально о том, зачем Трампу контроль над Сектором Газа, - в материале РБК-Украина.
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