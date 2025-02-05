Спецпосланник США намекнул, что палестинцам пора готовиться к переселению

Палестинцы не должны быть привязаны к земле, где они сейчас живут, чтобы иметь лучшую жизнь. Администрация Трампа объединяется вокруг идеи президента переместить палестинцев из Сектора Газа.

Об этом заявил спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, "мир в регионе означает лучшую жизнь для палестинцев. Лучшая жизнь не обязательно связана с физическим пространством, в котором вы находитесь сегодня".

"Лучшая жизнь - это лучшие возможности, лучшие финансовые условия, лучшие стремления для вас и вашей семьи. Это не произойдет, если вы поставите палатку в Секторе Газа, а вас окружат 30 тысяч боеприпасов, которые могут взорваться в любой момент. Президент говорит: "Давайте сделаем жизнь этих людей лучше. Давайте дадим им больше надежды. Позвольте им сделать этот выбор". И я думаю, что он прав", - сказал Уиткофф.

На вопрос, какое послание Трамп пытается послать Ближнему Востоку после того, как президент заявил, что хочет, чтобы США "владели" Газой, посол отметил: "Он (Трамп. - ред.) говорит Ближнему Востоку, что последние 50 лет ведение дел было неправильным, и он собирается это изменить. Он говорит Ближнему Востоку, что хочет быть прозрачным с палестинским народом".

По словам Уиткоффа, "Газа сегодня непригодна для жизни и, вероятно, будет непригодна для жизни по крайней мере в течение следующих 10-15 лет".

Посол также сообщил, что в четверг, 6 февраля, он встретится с премьер-министром Катара, чтобы обсудить текущие переговоры об освобождении заложников.