Трамп заявил о готовности США взять Сектор Газа под свой контроль

Соответствующее заявление американского президента прозвучало на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

"США возьмут под свой контроль Сектор Газа, и мы также выполним с ней работу. Мы будем управлять им и будем отвечать за демонтаж всех опасных бомб и другого вооружения, которое не разорвалось", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности введения войск США в Газу, американский лидер заявил, что "если это будет необходимо - мы это сделаем".

"Мы возьмем этот кусок (территории). Мы собираемся его развивать, создавать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет что-то чем может гордиться весь Ближний Восток", - сказал Трамп.

Он отметил, что представляет, как в Секторе Газа "будут жить люди со всего мира", и что "мы превратим это в интернациональное, невероятное место... палестинцы также, палестинцы будут жить там, много людей будут жить там".

President Trump floated the U.S. taking over the Gaza Strip, saying America should be responsible for clearing the territory of rubble and unexploded bombs and proposing an “economic development.” https://t.co/Cw0qKRI2Cw pic.twitter.com/0N0QmTgxQZ