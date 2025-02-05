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Трамп заявил о готовности США взять Сектор Газа под свой контроль

Среда 05 февраля 2025 05:13
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Трамп заявил о готовности США взять Сектор Газа под свой контроль Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Дональд Трамп высказался о готовности своей страны взять под контроль Сектор Газа и развивать анклав. Он также не исключил возможность введения американских войск в регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление американского президента прозвучало на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

"США возьмут под свой контроль Сектор Газа, и мы также выполним с ней работу. Мы будем управлять им и будем отвечать за демонтаж всех опасных бомб и другого вооружения, которое не разорвалось", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности введения войск США в Газу, американский лидер заявил, что "если это будет необходимо - мы это сделаем".

"Мы возьмем этот кусок (территории). Мы собираемся его развивать, создавать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет что-то чем может гордиться весь Ближний Восток", - сказал Трамп.

Он отметил, что представляет, как в Секторе Газа "будут жить люди со всего мира", и что "мы превратим это в интернациональное, невероятное место... палестинцы также, палестинцы будут жить там, много людей будут жить там".

По мнению президента США, на территории анклава после разминирования и уборки разрушенных войной зданий можно "создать экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для людей в этом районе".

Трамп заявил, что Вашингтон будет просить другие соседние страны принять палестинцев, перемещенных из Газы.

Тут стоит напомнить, что с 25 января президент США неоднократно просил Египет и Иорданию сделать это, однако Каир и Амман, а также другие арабские страны отклонили предложение Трампа.

Сейчас на пресс-конференции с Нетаньяху Трамп не уточнил, куда именно, по его мнению, следует переселить палестинцев из Сектора Газа.

Инициатива Трампа по отселению палестинцев из Сектора Газа

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно предложил план о временном перемещении палестинцев с территории Сектора Газа после договоренностей между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении боевых действий.

Сейчас, на пресс-конференции с израильским премьером Нетаньяху Трамп заявил, что у палестинцев нет другой альтернативы, кроме как покинуть Газу. Он отмечает, что Иордания и Египет должны принять беженцев из региона.

Также сообщалось, что недавно Трамп обсудил план переселения с лидерами Египта и Иордании и заявил, что они согласны реализовать его.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
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