Военные раскрыли эффект ударов по логистике РФ на фронте

Он подчеркнул, что кампания украинских ударов оказывает непосредственное влияние на ситуацию на фронте.

По его словам, количество штурмовых действий со стороны россиян на юге за последние 4-5 дней в результате украинских ударов по логистике врага сократилось примерно на 15%. Если раньше на юге фиксировалось по 50 боевых столкновений, то сейчас - 35-37.

"Нет такой высокой интенсивности, на которую враг рассчитывал, ведь он стянул сюда определенное количество сил и средств, чтобы активизироваться на Юге. Нашими ударами "middle-strike" по вражеской логистике мы не позволили ему начать свою активизацию в этот период", - отметил Волошин.

Удары по мостам в Крым

Напомним, 7 июня по Чонгарскому мосту был нанесен первый удар. После атаки движение через переправу возобновили лишь частично, организовав его в реверсивном режиме.

Уже 9 июня мост вновь оказался под атакой дронов. В результате этого транспортное сообщение через него полностью прекратили. После инцидента оккупационные власти начали советовать использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Также утром 10 июня оккупанты перекрыли движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой на временно оккупированной части Херсонской области. Это вторая стратегически важная переправа, работа которой была ограничена в течение нескольких дней после атак на Чонгарский мост.