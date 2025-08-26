Переправили 36 уклонистов за границу: в Одесской области разоблачили схему на миллионы

Схема действовала в 2024 году на территории Одесской области и имела разветвленную сеть участников - от военнослужащих до гражданских. Их маршрутом стала граница с непризнанным Приднестровьем.

Как работала схема

Следователи выяснили, что группировка обеспечила незаконный выезд не менее 36 человек.

Поиск "клиентов" происходил через специально созданные каналы в мессенджерах.

Посредники организовывали транспортировку к пограничной полосе, инструктировали мужчин и сопровождали их во время перехода.

Связи в Молдове помогали легализовать пребывание после пересечения границы.

Стоимость таких "услуг" колебалась от 5 до 10 тысяч долларов за одного человека. В сумму входил полный "пакет" - от перевозки и онлайн-навигации до дальнейшего обустройства в Молдове.

Объявлены подозрения

Нескольким военнослужащим уже сообщено о подозрении в организации и покушении на незаконную переправку людей через государственную границу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд избрал им меры пресечения в виде залога и наложил процессуальные обязанности.

Правоохранители устанавливают полный круг участников, в частности гражданских посредников и тех, кто прокладывал маршруты и обеспечивал переправку.