Переправили 36 уклонистов за границу: в Одесской области разоблачили схему на миллионы

Фото: в Одесской области разоблачили схему с уклонистами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

В Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Схема действовала в 2024 году на территории Одесской области и имела разветвленную сеть участников - от военнослужащих до гражданских. Их маршрутом стала граница с непризнанным Приднестровьем.

Как работала схема

Следователи выяснили, что группировка обеспечила незаконный выезд не менее 36 человек.

  • Поиск "клиентов" происходил через специально созданные каналы в мессенджерах.

  • Посредники организовывали транспортировку к пограничной полосе, инструктировали мужчин и сопровождали их во время перехода.

  • Связи в Молдове помогали легализовать пребывание после пересечения границы.

Стоимость таких "услуг" колебалась от 5 до 10 тысяч долларов за одного человека. В сумму входил полный "пакет" - от перевозки и онлайн-навигации до дальнейшего обустройства в Молдове.

Объявлены подозрения

Нескольким военнослужащим уже сообщено о подозрении в организации и покушении на незаконную переправку людей через государственную границу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд избрал им меры пресечения в виде залога и наложил процессуальные обязанности.

Правоохранители устанавливают полный круг участников, в частности гражданских посредников и тех, кто прокладывал маршруты и обеспечивал переправку.

Фото: военные и гражданские наживались на побегах уклонистов (ГБР)
 
 

Напомним, только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно. В Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы, а административные штрафы не всегда выполняют сдерживающую функцию.

Также мы писали, что пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию. Задержанный за 6000 долларов и 900 евро пытался подкупить пограничника Измаильского отряда, чтобы переправить через Дунай себя, 19-летнего сына и еще пятерых мужчин.

В Киеве пресекли деятельность организованной схемы избежания мобилизации. Организатором схемы был местный адвокат, который вместе с еще одним юристом и тремя врачами подделывал медицинские справки для военнообязанных мужчин.

Также правоохранители разоблачили проводника пассажирского поезда, который пытался незаконно вывезти уклониста за границу, спрятав его в служебном купе. За свои услуги он просил 7 тысяч долларов.

