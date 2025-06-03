Военные учения в Беларуси не представляют угрозы для Литвы, - премьер
Запланированные на осень в Беларуси военные учения "Запад" не представляют дополнительной угрозы для Литвы. Поэтому нет оснований для волнения.
Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LTR.
Выступая перед журналистами в Сейме, Палуцкас заявил, что литовские спецслужбы вместе с НАТО внимательно следят за подготовкой к совместным российско-белорусским учениям, запланированным на сентябрь.
"Все выводы одинаковы: учения, которые сейчас организуются, не создают никаких проблем или дополнительных угроз с точки зрения их масштаба и других аспектов", - сказал премьер.
Палуцкас воздержался от комментариев относительно призыва президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшего на встрече лидеров "Бухарестской девятки" в Вильнюсе, обратиться к разведке за информацией о планах России в Беларуси.
"Я не знаю, какой информацией владеет украинская разведка или украинский президент, но та информация, которую мы имеем, не несет никаких дополнительных угроз. Обществу не стоит из-за этого беспокоиться или напрягаться", - отметил он.
Литовский премьер добавил, что вся информация, которая поступает от спецслужб, рассматривается с максимальной серьезностью, однако в настоящее время нет оснований для тревоги или дополнительных разъяснений для общественности.
Военные учения в Беларуси
Напомним, совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на середину сентября. В России уже заявили, что учения якобы будут иметь "сугубо оборонительный характер", а в ходе их проведения будут отрабатываться "совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства".
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский комментируя предстоящие учения России и Беларуси "Запад-2025", отмечал, что одна из их целей - скрытое создание группировок наступательных войск.
Военный обозреватель Давид Шарп также отмечал, что если в Беларусь будут переброшены значительные силы в рамках осенних учений, это теоретически может свидетельствовать о подготовке нового наступления.
На днях в Минобороны Беларуси заявили о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы.
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