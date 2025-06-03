Військові навчання у Білорусі не становлять загрози для Литви, - прем'єр

Заплановані на осінь в Білорусі військові навчання "Захід" не становлять додаткової загрози для Литви. Тому немає підстав для хвилювання.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LTR .

Виступаючи перед журналістами в Сеймі, Палуцкас заявив, що литовські спецслужби разом з НАТО уважно стежать за підготовкою до спільних російсько-білоруських навчань, запланованих на вересень.

"Всі висновки однакові: навчання, які зараз організовуються, не створюють жодних проблем або додаткових загроз з точки зору їхнього масштабу та інших аспектів", - сказав прем'єр.

Палуцкас утримався від коментарів щодо заклику президента України Володимира Зеленського, який пролунав на зустрічі лідерів "Бухарестської дев'ятки" у Вільнюсі, звернутися до розвідки за інформацією про плани Росії в Білорусі.

"Я не знаю, якою інформацією володіє українська розвідка або український президент, але та інформація, яку ми маємо, не несе ніяких додаткових загроз. Суспільству не варто через це турбуватися або напружуватися", - зазначив він.

Литовський прем'єр додав, що вся інформація, яка надходить від спецслужб, розглядається з максимальною серйозністю, проте на даний час немає підстав для тривоги або додаткових роз'яснень для громадськості.