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Військові навчання у Білорусі не становлять загрози для Литви, - прем'єр

Литва, Вівторок 03 червня 2025 21:05
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Військові навчання у Білорусі не становлять загрози для Литви, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас (facebook.com/gintautas.paluckas)
Автор: Тетяна Степанова

Заплановані на осінь в Білорусі військові навчання "Захід" не становлять додаткової загрози для Литви. Тому немає підстав для хвилювання.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LTR.

Виступаючи перед журналістами в Сеймі, Палуцкас заявив, що литовські спецслужби разом з НАТО уважно стежать за підготовкою до спільних російсько-білоруських навчань, запланованих на вересень.

"Всі висновки однакові: навчання, які зараз організовуються, не створюють жодних проблем або додаткових загроз з точки зору їхнього масштабу та інших аспектів", - сказав прем'єр.

Палуцкас утримався від коментарів щодо заклику президента України Володимира Зеленського, який пролунав на зустрічі лідерів "Бухарестської дев'ятки" у Вільнюсі, звернутися до розвідки за інформацією про плани Росії в Білорусі.

"Я не знаю, якою інформацією володіє українська розвідка або український президент, але та інформація, яку ми маємо, не несе ніяких додаткових загроз. Суспільству не варто через це турбуватися або напружуватися", - зазначив він.

Литовський прем'єр додав, що вся інформація, яка надходить від спецслужб, розглядається з максимальною серйозністю, проте на даний час немає підстав для тривоги або додаткових роз'яснень для громадськості.

Військові навчання у Білорусі

Нагадаємо, спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" заплановані на середину вересня. У Росії вже заявили, що навчання нібито матимуть "суто оборонний характер", а в ході їх проведення будуть відпрацьовуватися "спільні дії щодо відображення агресії проти Союзної держави".

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський коментуючи майбутні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", зазначав, що одна з їх цілей - приховане створення угруповань наступальних військ.

Воєнний оглядач Давид Шарп також зазначав, що якщо до Білорусі буде перекинуто значні сили у рамках осінніх навчань, це теоретично може свідчити про підготовку нового наступу.

Днями у Міноборони Білорусі заявили про перенесення стратегічних військових навчань "Захід-2025" вглиб країни, подалі від кордонів із ЄС. Це має знизити тривогу сусідніх країн, зокрема Польщі та Литви.

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