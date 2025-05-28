Беларусь отодвигает от границ учения "Запад 2025" и говорит о "миролюбивой позиции"
Минск заявил о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы.
Об этом 28 мая заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин на заседании совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.
Беларусь переносит учения "Запад-2025"
По словам военного чиновника, перенос совместных военных учений с Россией "Запад-2025" вглубь Беларуси имеет целью снять напряжение в регионе.
"Мы приняли решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе их основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ", - заявил он.
Он также добавил, что таким образом Беларусь подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности.
"Мы делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивный ответ. Делаем это преимущественно для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру искренне миролюбивой позиции Республики Беларусь", - заявил министр.
Что известно об учениях "Запад-2025"
Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на середину сентября. В России уже заявили, что учения якобы будут иметь "сугубо оборонительный характер", а в ходе их проведения бутут отрабатываться "совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства".
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский комментируя предстоящие учения России и Беларуси "Запад-2025", отмечал, что одна из их целей - скрытое создание группировок наступательных войск.
Военный обозреватель Давид Шарп также отмечал, что если в Беларусь будут переброшены значительные силы в рамках осенних учений, это теоретически может свидетельствовать о подготовке нового наступления.