Беларусь отодвигает от границ учения "Запад 2025" и говорит о "миролюбивой позиции"

Минск заявил о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы.

Об этом 28 мая заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин на заседании совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

Беларусь переносит учения "Запад-2025"

По словам военного чиновника, перенос совместных военных учений с Россией "Запад-2025" вглубь Беларуси имеет целью снять напряжение в регионе.

"Мы приняли решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе их основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ", - заявил он.

Он также добавил, что таким образом Беларусь подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности.

"Мы делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивный ответ. Делаем это преимущественно для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру искренне миролюбивой позиции Республики Беларусь", - заявил министр.

Что известно об учениях "Запад-2025"

Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на середину сентября. В России уже заявили, что учения якобы будут иметь "сугубо оборонительный характер", а в ходе их проведения бутут отрабатываться "совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства".