Военные конвои США в Ормузском проливе: Белый дом будет защищать танкеры от Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские ВМС будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и CNBC.
Бессент отметил, что как только это станет военно возможным, ВМС США, возможно, вместе с международной коалицией, будут сопровождать суда.
"На самом деле, сейчас проходят танкеры, иранские танкеры, я считаю, что проходят и некоторые танкеры под китайским флагом. Поэтому мы знаем, что они не заминировали пролив", - отметил он.
Отмечается, что атаки Ирана на судоходство и энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе привели к росту цены на нефть выше 100 долларов за баррель, а в четверг акции упали по всему миру.
В то же время министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC сегодня, 12 марта, заявил, что военно-морские силы США не готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив.
"Это произойдет относительно скоро, но сейчас это невозможно. Мы просто не готовы. Все наши военные ресурсы сейчас сосредоточены на уничтожении наступательных возможностей Ирана и промышленности, которая обеспечивает эти наступательные возможности", - подчеркнул он.
Райт добавил, что, вероятно, американские ВМС будут готовы сопровождать танкеры до конца этого месяца.
Напомним, после того, как в СМИ появились слухи о том, что Иран заминировал Ормузский пролив, появилась резкая реакция Вашингтона. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о серьезных последствиях для Тегерана, если это правда.
Отметим, иранская блокада Ормузского пролива уже обвалила морской трафик на 70% и вызвала дефицит серы - сырья для удобрений, микрочипов и металлургии. То есть страдают поставки не только нефти.
Кроме того, Корпус стражей исламской революции обещал разрешить свободный проход через Ормузский пролив для тех стран, которые вышлют послов США и Израиля.