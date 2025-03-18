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Военные 18-24 лет смогут получить высшее образование во время службы: детали

Вторник 18 марта 2025 14:10
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Военные 18-24 лет смогут получить высшее образование во время службы: детали Иллюстративное фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные, в возрасте от 18 до 24 лет, которые служат по контракту или по призыву, могут учиться без отрыва от военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Министерство обороны Украины разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, которые позволяют контрактникам и призывникам в возрасте 18-24 лет получать высшее образование во время службы.

"Для этого необходимо получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение оформляется приказом по воинской части", - сказано в сообщении.

Как отметил министр обороны Рустем Умеров, эта инициатива особенно важна для участников проекта "Контракт 18-24", которые смогут не только выполнять служебные обязанности, но и учиться в учреждениях высшего образования, развивать профессиональные навыки и готовиться к дальнейшей карьере.

Известно, что этот проект уже одобрен Кабинетом Министров Украины и в ближайшее время будет подан на подпись президенту.

"Контракт 18-24" в Украине

Напомним, в начале февраля этого года президент Владимир Зеленский недавно объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.

По мнению Зеленского, "мотивационный контракт" будет предусматривать возможность бесплатного образования, льготных кредитов для приобретения жилья. Такой контракт будет заключаться на один год.

В Минобороны рассказали, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы. При этом добровольцы ежемесячно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

Также по данным Минобороны, граждане в возрасте 18-24 лет проходят военную подготовку по трехуровневой программе, которая длится до трех месяцев. Обучение включает базовую, специальную и коллективную подготовку.

Подробнее о спецконтракте для молодежи и его условиях - по ссылке.

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