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Минобороны раскрыло особенности подготовки украинцев 18-24 лет к службе в армии

Среда 12 марта 2025 16:05
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Минобороны раскрыло особенности подготовки украинцев 18-24 лет к службе в армии Иллюстративное фото: Минобороны раскрыло особенности подготовки украинцев 18-24 лет к службе в армии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Граждане в возрасте 18-24 лет проходят военную подготовку по трехуровневой программе, которая длится до трех месяцев. Обучение включает базовую, специальную и коллективную подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой не пресс-службу Минобороны.

Три основных компонента программы:

  • базовая общевойсковая подготовка;
  • профессиональная подготовка по определенной военно-учетной специальности;
  • курс адаптации.

По данным Минобороны, курс БОВП длится полтора месяца, а само обучение проходит в воинских частях с надлежащей материально-технической базой. В случае отсутствия необходимых условий - в учебных центрах. Военнослужащие учатся во взводах по 25-30 человек.

Также профессиональная подготовка готовит бойцов к выполнению специфических задач в соответствии с выбранной ими специальности.

"Программы разрабатываются органом военного управления и адаптированы под оружие, используемое в конкретном подразделении. Обучение проводится в воинских частях с надлежащим оборудованием или в учебном центре, с привлечением квалифицированных инструкторов и боевых офицеров", - сказано в сообщении.

Сейчас курс адаптации длится 14 суток, он направлен на совершенствование навыков в составе малых тактических групп в условиях боевых действий. Адаптация происходит непосредственно в воинской части после прохождения профессиональной подготовки.

"Таким образом полный цикл подготовки военнослужащих длится до 3 месяцев. Критически важно: участие военнослужащих в боевых действиях без прохождения определенных видов подготовки категорически запрещается", - пояснили в Минобороны.

"Контракт 18-24"

В начале февраля президент Владимир Зеленский недавно объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.

По его словам, "мотивационный контракт" будет предусматривать возможность бесплатного образования, льготных кредитов для приобретения жилья. Такой контракт будет заключаться на один год.

По данным Минобороны, в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы. При этом добровольцы ежемесячно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

Подробнее о спецконтракте для молодежи и его условиях - по ссылке.

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