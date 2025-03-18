Військові 18-24 років зможуть отримати вищу освіту під час служби: деталі

Українські військові, у віці від 18 до 24 років, які служать за контрактом або за призовом, можуть навчатись без відриву від військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Міністерство оборони України розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дозволяють контрактникам та призовникам у віці 18-24 років здобувати вищу освіту під час служби.

"Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині", - сказано у повідомленні.

Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, ця ініціатива є особливо важливою для учасників проекту "Контракт 18-24", які зможуть не лише виконувати службові обов’язки, а й навчатися у закладах вищої освіти, розвивати професійні навички та готуватися до подальшої кар’єри.

Відомо, що цей проект уже схвалений Кабінетом Міністрів України та найближчим часом буде поданий на підпис президенту.

"Контракт 18-24" в Україні

Нагадаємо, на початку лютого цього року президент Володимир Зеленський нещодавно оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

На думку Зеленського, "мотиваційний контракт" передбачатиме можливість безкоштовної освіти, пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися на один рік.

У Міноборони розповіли, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

Також за даними Міноборони, громадяни віком 18-24 років проходять військову підготовку за трирівневою програмою, яка триває до трьох місяців. Навчання включає базову, спеціальну та колективну підготовку.

Детальніше про спецконтракт для молоді та його умови - за посиланням.