Военная помощь и ПВО: Ермак раскрыл детали переговоров с ЕС и Балтией
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 7 июля провел онлайн-встречу с дипломатическими советниками лидеров Северной Европы и Балтии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Проинформировал коллег о результатах последнего телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом. Это была откровенная и конструктивная беседа, в центре внимания - безопасность, мир и поддержка Украины", - сообщил Ермак.
По его словам, Зеленский в ходе переговоров особую важность уделил военной помощи, особенно, относительно поставок систем ПВО для спасения жизней гражданских и защищиты критической инфраструктуры.
"Обсудили также подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме уже на следующей неделе. Это должен быть мощный сигнал единства и доверия к нашему государству. Скоординировали позиции накануне важных международных встреч, в частности, встречи лидеров государств коалиции желающих", - подытожил он.
Приостановка помощи Украине от США
Напомним, 2 июля издание Politico сообщило, что Вашингтон приостановил поставки в Украину ракет для ПВО и других боеприпасов. Из-за этого Киев инициировал телефонный разговор с представителями США.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на данный вопрос, отметив, что Киев выясняет все детали относительно поставок.
На фоне этого Ермак позвонил главе зарубежного комитета Палаты представителей США Брайану Масту. Основной темой разговора была оборонная поддержка Украины и усиление противовоздушной обороны.
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