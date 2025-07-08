Військова допомога та ППО: Єрмак розкрив деталі перемовин із ЄС та Балтією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Поінформував колег про результати останньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом. Це була відверта й конструктивна бесіда, в центрі уваги - безпека, мир і підтримка України", - повідомив Єрмак.

За його словами, Зеленський під час перемовин особливу важливість приділив військовій допомозі, особливо, щодо постачання систем ППО для порятунку життів цивільних і захисту критичної інфраструктури.

"Обговорили також підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі вже наступного тижня. Це має бути потужний сигнал єдності та довіри до нашої держави. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних зустрічей, зокрема, зустрічі лідерів держав коаліції бажаючих", - підсумував він.