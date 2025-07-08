Військова допомога та ППО: Єрмак розкрив деталі перемовин із ЄС та Балтією
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 7 липня провів онлайн-зустріч із дипломатичними радниками лідерів Північної Європи та Балтії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
"Поінформував колег про результати останньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом. Це була відверта й конструктивна бесіда, в центрі уваги - безпека, мир і підтримка України", - повідомив Єрмак.
За його словами, Зеленський під час перемовин особливу важливість приділив військовій допомозі, особливо, щодо постачання систем ППО для порятунку життів цивільних і захисту критичної інфраструктури.
"Обговорили також підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі вже наступного тижня. Це має бути потужний сигнал єдності та довіри до нашої держави. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних зустрічей, зокрема, зустрічі лідерів держав коаліції бажаючих", - підсумував він.
Призупинення допомоги Україні від США
Нагадаємо, 2 липня видання Politico повідомило, що Вашингтон призупинив постачання в Україну ракет для ППО та інших боєприпасів. Через це Київ ініціював телефонну розмову з представниками США.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на це питання, зазначивши, що Київ з'ясовує всі деталі щодо поставок.
На тлі цього Єрмак зателефонував голові закордонного комітету Палати представників США Брайану Масту. Основною темою розмови була оборонна підтримка України та посилення протиповітряної оборони.
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