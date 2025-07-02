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США приостановили поставки ракет ПВО и других боеприпасов в Украину, - Politico

Среда 02 июля 2025 00:18
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США приостановили поставки ракет ПВО и других боеприпасов в Украину, - Politico Фото: решение было принято в начале июне (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов в Украину. Причиной стали опасения по запасам вооружений в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам трех источников, решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби. Это случилось после того, как была проведена проверка запасов боеприпасов Пентагона.

В частности, она привела к опасениям, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается.

Источники рассказали, что первоначальное решение приостановить часть помощи, обещанной при администрации Байдена, было принято в начале июня.

Однако в силу решение вступает только сейчас. В то самое время, когда Украина отражает некоторые одни из самых мощных российских обстрелов ракетами и дронами по гражданским целям в Киеве и других городах.

Как пишет Politico, Пентагон и Белый дом не ответили на запрос о комментарии.

Помощь США Украине

Напомним, что с момента прихода президента Дональда Трампа к власти, США не выделяли Украине новые пакеты военной помощи. Украина получает лишь остатки из общего объема в 61 млрд долларов, которые были выделены в апреле 2024 года при президенте Джо Байдене.

Также отметим, что в июне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с США по экономическим и оборонным соглашениям. В частности, речь идет о том, чтобы наша страна покупала оружие.

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