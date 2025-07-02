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Пауза в помощи: Ермак позвонил главе зарубежного комитета Палаты представителей США

Украина, Среда 02 июля 2025 22:04
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Пауза в помощи: Ермак позвонил главе зарубежного комитета Палаты представителей США Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина готова закупить дополнительные системы противовоздушной обороны у США, ведь в нынешних условиях массированных обстрелов ПВО является вопросом жизни для миллионов украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ермак рассказал, что он провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом.

Основная тема разговора, как пояснил глава ОП, оборонная поддержка Украины и усиление противовоздушной обороны.

"Россия продолжает массированные ракетные удары по нашим городам. В этих условиях системы ПВО - вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США - как стратегический шаг для укрепления нашей защиты", - отметил Ермак.

Он также отметил, что они с Мастом обсудили также:

  • результаты визита украинской делегации в Вашингтон;
  • итоги саммита НАТО в Гааге и встречу Президентов Зеленского и Трампа;
  • ситуацию на Ближнем Востоке и усилия Президента Трампа в урегулировании конфликта с Ираном.

"Мир через силу - принцип, который может и должен работать в вопросе противостояния с Россией", - подчеркнул Ермак.

И сообщил, что поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной.

"Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по обороне, безопасности и совместных решений. Спасибо американским партнерам", - подытожил он.

Помощь США Украине

Заметим, что с момента прихода к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты не объявляли о новых пакетах военной помощи для Украины.

Сегодня, 2 июля, издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон якобы приостановил поставки в Украину ракет для систем ПВО и других боеприпасов.

В ответ на эту информацию Киев инициировал телефонный разговор с представителями США, чтобы уточнить ситуацию.

Детали о ситуации вокруг американской оборонной поддержки можно прочитать в материале РБК-Украина.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский также уже отреагировал на данный вопрос.

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