Пауза в помощи: Ермак позвонил главе зарубежного комитета Палаты представителей США

Украина готова закупить дополнительные системы противовоздушной обороны у США, ведь в нынешних условиях массированных обстрелов ПВО является вопросом жизни для миллионов украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ермак рассказал, что он провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом.

Основная тема разговора, как пояснил глава ОП, оборонная поддержка Украины и усиление противовоздушной обороны.

"Россия продолжает массированные ракетные удары по нашим городам. В этих условиях системы ПВО - вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США - как стратегический шаг для укрепления нашей защиты", - отметил Ермак.

Он также отметил, что они с Мастом обсудили также:

результаты визита украинской делегации в Вашингтон;

итоги саммита НАТО в Гааге и встречу Президентов Зеленского и Трампа;

ситуацию на Ближнем Востоке и усилия Президента Трампа в урегулировании конфликта с Ираном.

"Мир через силу - принцип, который может и должен работать в вопросе противостояния с Россией", - подчеркнул Ермак.

И сообщил, что поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной.

"Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по обороне, безопасности и совместных решений. Спасибо американским партнерам", - подытожил он.