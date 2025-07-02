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Пауза в помощи Украине от США: что говорит Зеленский

Украина, Среда 02 июля 2025 19:51
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Пауза в помощи Украине от США: что говорит Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина выясняет с Соединенными Штатами Америки все детали по поставке оборонной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки", - рассказал он.

В то же время президент пояснил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

"Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО", - сказал Зеленский.

Также Зеленский обсудил американскую поддержку с украинскими предпринимателями и подчеркнул, что ее продолжение является общим интересом.

"ПВО для Украины - это защита для каждой компании, которая работает в государстве, имеет здесь свою собственность и развивает производства. Украинский месседж абсолютно очевиден: вместе можем сделать больше. Я благодарю все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту, которые поддерживают украинскую устойчивость", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский отметил, что строится новая сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов

"Но, конечно, безопасность, конечно, защита от российских ударов - это основа основ, и мы ожидаем большей активности от предпринимателей в продвижении этой нашей повестки дня по безопасности", - пояснил он.

Помощь США Украине

Заметим, что с момента прихода президента Дональда Трампа к власти, США не выделяли Украине новые пакеты военной помощи.

Сегодня же Politico сообщило, что США якобы совсем приостановили поставки ракет ПВО и других боеприпасов в Украину.

Заметим, что Киев уже отреагировал на эту информацию и заявил, что пригласил звонок в США, чтобы выяснить все обстоятельства.

Подробнее о том, что известно по данному вопросу на данный момент, можно узнать в материале РБК-Украина.

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