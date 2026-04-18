США готовятся к захвату нефтяных танкеров, связанных с Ираном, - WSJ
В ближайшие дни войска США намерены подняться на борт и захватить связанные с Ираном нефтяные танкеры и торговые суда в международных водах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, решение администрации Трампа усилить экономическое давление на Тегеран связано с целью заставить режим в Иране снова открыть Ормузский пролив и пойти на уступки по поводу своей ядерной программы.
Планирование происходит на фоне того, как иранские военные продолжают усиливать контроль над проливом, атаковав в субботу несколько торговых судов и заявив, что водный путь находится под "строгим контролем Ирана".
Причем атака произошла на следующий день после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что пролив полностью открыт для коммерческого судоходства. Причем президент США Дональд Трамп поприветствовал вчера это заявление.
Тем временем в Центральном командовании США говорят, что за несколько дней военно-морской блокады Ирана, начатой Америкой, США уже развернули 23 судна, которые пытались покинуть иранские порты.
Однако нынешние расширение компании, о чем говорится в материале WSJ, позволит США взять под контроль суда связанные с Ираном - по всему миру. Речь в том числе о суднах, которые перевозят иранскую нефть и уже находятся за пределами Персидского залива, а также кораблях, перевозящих оружие, которое может служить поддержкой иранскому режиму.
Что предшествовало
Напомним, что между США и Ираном по-прежнему действует перемирие, и в это время стороны через посредников ведут переговоры с целью заключить мирное соглашение. Однако насколько действительно стороны близки к сделке, пока трудно сказать, так как версии сторон разные.
Однако стоит отметить, что почти неделю назад Трамп решил сам организовать блокаду Ормузского пролива, а конкретно - блокаду для судов, которые следуют "в" или же "из" иранских портов, либо же связаны с Ираном. Причиной тому стало то, что Тегеран на переговорах в Исламабаде не отказался от ядерного оружия.
Но в пятницу, 17 апреля, уже сам Иран объявил о прекращении своей блокады Ормузского пролива, так как Израиль перестал обстреливать Ливан и между этими странами тоже вступило в силу прекращение огня.
Трамп в свою очередь утверждал, что Иран полностью открыл пролив, хотя с иранской стороны звучали некоторые нюансы. При этом американский президент в своем заявлени добавил, что свою блокаду он не прекратит и это будет до тех пор, пока Иран полностью не заключить сделку с США.
Отметим, что к вечеру субботы 18 апреля и даже еще утром уже были сообщения, что Иран снова закрывает пролив. Страна намерена это делать до тех пор, пока США не восстановят полную свободу судоходства.