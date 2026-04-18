В Иране грозят атаковать любое судно, которое приблизится к Ормузскому проливу

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что с этого вечера Ормузский пролив снова закрыт, а любое судно, которое приблизится к водному пути - будет атаковано

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и NBC News .

"Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником, и любое нарушившее правила судно будет подвергнуто обстрелу", - сказано в заявлении.

CNN поясняет, что после объявленного в пятницу открытии водного пути, Иран в субботу вновь ввел ограничения, сославшись на "неоднократные нарушения доверия" со стороны США в рамках сделки о прекращении огня между странами.

"В нарушение соглашения о прекращении огня противник США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов. Поэтому, начиная с сегодняшнего вечера, Ормузский пролив будет закрыт до тех пор, пока эта блокада не будет снята", - сказали в КСИР.

Военная группировка предупредила, что судам не следует покидать свои места стоянки в Персидском заливе и Оманском море.

Также в КСИР призвали корабли и их владельцев следить исключительно за обновлениями из Ирана, пояснив, что заявления президента США Дональда Трампа "не заслуживают доверия".