Войска РФ уменьшили количество штурмов на Сумском направлении, - ГПСУ

Ситуация в Сумской области

24 июня в ГПСУ заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск. Тем временем в РФ заявили, что якобы не планируют оккупировать Сумы, но "не исключают" такого сценария.

26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.

Впоследствии, 30 июня, президент Владимир Зеленский сообщал, что намерения России относительно Сумской области - не реализуются, поскольку ВСУ срывают планы врага.

Также 1 июля Генеральный штаб ВСУ впервые показал на картах боевых действий продвижение врага на территории Сумской области.

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