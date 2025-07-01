Генштаб впервые показал на картах боевых действий продвижение россиян в Сумской области
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые показал на картах боевых действий продвижение врага на территории Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На карте, которая была обнародована сегодня, 1 июля, видно, какую территорию враг захватил в Сумской области и направления его продвижения.
Только вчера, 30 июня, Генштаб условно отображал на картах наступление врага, обозначив его красными стрелками от госграницы Украины.
"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, всего сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня", - писал Генштаб.
Фото: сравнение карт за 1 июля и 30 июня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуация в Сумской области
24 июня в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск. Между тем российский диктатор Владимир Путин утверждал, что якобы не ставил своим террористам задачу оккупировать Сумы, но "не исключает" такого сценария.
26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.
Вчера же, 30 июня, президент Владимир Зеленский сообщал, что намерения России относительно Сумской области - не реализуются, поскольку ВСУ срывают планы врага.
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