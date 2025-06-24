РФ уменьшила давление на Сумщине: ГПСУ рассказали, что изменилось в тактике врага

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.

По его словам, оккупанты продолжают действовать на отдельных участках, в частности в пределах Юнаковской и Хотинской громад.

Враг и дальше пытается заходить небольшими штурмовыми группами, однако общая интенсивность атак заметно уменьшилась.

Как пояснил Демченко, это стало возможным благодаря эффективным действиям украинских подразделений.

"Это результат, конечно, украинских защитников всех составляющих Сил обороны и подразделений Вооруженных сил и Государственной пограничной службы, потому что только по нашим полосам обороны в этой зоне, фактически десятки убитыми, десятки раненых солдат противника", - отметил он.

За последнее время только на пограничных полосах в этом регионе были уничтожены и ранены десятки российских военных.

Кроме того, уменьшилось использование врагом мототехники и квадроциклов, которые ранее активно применялись для стремительных прорывов в глубь украинской территории.

В этом районе РФ не использует бронетехнику - вероятно, из-за ее недостатка или же для сохранения ресурсов перед будущими операциями.