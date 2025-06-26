Продвижение РФ в приграничье Сумщины остановлено: Сырский рассказал о "летнем наступлении" врага

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"День насыщенной работы на Северослобожанском направлении. Оборона Сумщины - одна из основных задач на сегодня. По итогам мая-июня, можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году - попытка наступательных действий противника на Харьковщине", - отметил Сырский.

По его словам, продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения - стабилизирована.

"На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины. На Северослобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава ВС РФ, в частности элитные бригады их ВДВ и морской пехоты", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что наступательные действия украинских воинов в Глушковском районе Курской области заставили противника перебросить часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении.

Создана группа по вопросам обороны Сумщины

Кроме того, в командовании группировки на Северослобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины - городов и громад области. Ее первоочередные задачи - это укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Также назначено должностное лицо, которое непосредственно будет отвечать за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника. Также назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

Проверка фортификаций

"Проанализировал реальное состояние дел непосредственно в полях и лесах - проинспектировал направление фортификаций, в том числе и в той части, за которую отвечают ОВА и ДССТ. Работа продолжается, но ее следует ускорять, учитывая требования современной войны", - отдельно отметил Сырский.

Он также добавил, что возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидронових коридоров и обеспечение более надежно логистики наших войск - очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше.

Россияне массово дезертируют

В Центре противодействия дезинформации СНБО также отметили, что российские штурмовики из-за потерь и дезертирства выдыхаются. Их медленное и количественное продвижение в приграничье натолкнулось на качественное противодействие и было остановлено.

При этом часть военных россиян дезертируют еще на территории Курщины, в тыловых Льгове и Рыльске, куда их привозят для дальнейшей переброски через границу.