Війська РФ зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку, - ДПСУ

Ситуація у Сумській області

24 червня у ДПСУ заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ. Тим часом у РФ заявили, що нібито не планують окупувати Суми, але "не виключають" такого сценарію.

26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області.

Згодом, 30 червня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що наміри Росії щодо Сумської області - не реалізуються, оскільки ЗСУ зривають плани ворога.

Також 1 липня Генеральний штаб ЗСУ вперше показав на картах бойових дій просування ворога на території Сумської області.

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