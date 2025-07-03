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Войска РФ уменьшили количество штурмов на Сумском направлении, - ГПСУ

Четверг 03 июля 2025 09:05
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Войска РФ уменьшили количество штурмов на Сумском направлении, - ГПСУ Фото: войска РФ уменьшили количество штурмов на Сумском направлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская армия в течение последних суток не прекращала обстрелов приграничных регионов, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей. В то же время враг снизил активность штурмовых групп на Сумском направлении.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

"Продвижение малых штурмовых групп (в Сумской области - ред.) удается сдерживать, и сейчас их активность значительно снизилась", - отметил Демченко.

Представитель Государственной пограничной службы также отметил, что по Сумской области враг активно применяет авиацию: сбрасывает управляемые авиационные бомбы, бьет неуправляемыми ракетами. Наибольшая активность - в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

Ситуация в Сумской области

24 июня в ГПСУ заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск. Тем временем в РФ заявили, что якобы не планируют оккупировать Сумы, но "не исключают" такого сценария.

26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.

Впоследствии, 30 июня, президент Владимир Зеленский сообщал, что намерения России относительно Сумской области - не реализуются, поскольку ВСУ срывают планы врага.

Также 1 июля Генеральный штаб ВСУ впервые показал на картах боевых действий продвижение врага на территории Сумской области.

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