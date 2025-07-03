Війська РФ зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку, - ДПСУ

Російська армія протягом останньої доби не припиняла обстрілів прикордонних регіонів, зокрема Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Водночас ворог знизив активність штурмових груп на Сумському напрямку.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".

Речник Державної прикордонної служби також зазначив, що по Сумщині ворог активно застосовує авіацію: скидає керовані авіаційні бомби, б’є некерованими ракетами. Найбільша активність – в межах Юнаківської та Хотінської громад.

"Просування малих штурмових груп (у Сумській області – ред.) вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилась", – зазначив Демченко.

Ситуація у Сумській області

24 червня у ДПСУ заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ. Тим часом у РФ заявили, що нібито не планують окупувати Суми, але "не виключають" такого сценарію.

26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області.

Згодом, 30 червня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що наміри Росії щодо Сумської області - не реалізуються, оскільки ЗСУ зривають плани ворога.

Також 1 липня Генеральний штаб ЗСУ вперше показав на картах бойових дій просування ворога на території Сумської області.

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