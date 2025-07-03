ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Війська РФ зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку, - ДПСУ

Четвер 03 липня 2025 09:05
UA EN RU
Війська РФ зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку, - ДПСУ Фото: війська РФ зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська армія протягом останньої доби не припиняла обстрілів прикордонних регіонів, зокрема Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Водночас ворог знизив активність штурмових груп на Сумському напрямку.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".

"Просування малих штурмових груп (у Сумській області – ред.) вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилась", – зазначив Демченко.

Речник Державної прикордонної служби також зазначив, що по Сумщині ворог активно застосовує авіацію: скидає керовані авіаційні бомби, б’є некерованими ракетами. Найбільша активність – в межах Юнаківської та Хотінської громад.

Ситуація у Сумській області

24 червня у ДПСУ заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ. Тим часом у РФ заявили, що нібито не планують окупувати Суми, але "не виключають" такого сценарію.

26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області.

Згодом, 30 червня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що наміри Росії щодо Сумської області - не реалізуються, оскільки ЗСУ зривають плани ворога.

Також 1 липня Генеральний штаб ЗСУ вперше показав на картах бойових дій просування ворога на території Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Вторгнення Росії до України
Новини
Пожежа в 9-поверхівці, серед поранених діти: що відомо про удар дронів по Одесі
Пожежа в 9-поверхівці, серед поранених діти: що відомо про удар дронів по Одесі
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви