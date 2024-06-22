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Воздушная атака РФ: в Винницкой области был слышен взрыв

Суббота 22 июня 2024 04:22
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Воздушная атака РФ: в Винницкой области был слышен взрыв Фото: в Винницкой области раздался взрыв во время воздушной тревоги (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

В Винницкой области этой ночью, 22 июня, был слышен взрыв во время масштабной воздушной тревоги в Украине из-за вражеской комбинированной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Вінниця".

Отмечается, что звук взрыва раздался в регионе около четырех часов.

В местных пабликах также писали о работе сил и средств противовоздушной обороны в Винницкой области на фоне атаки противника.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о фиксации движения крылатых ракет противника в сторону Винницкой области.

Представители власти Винницкой области пока не уточняют, с чем связан взрыв, который был слышен в регионе.

Российская комбинированная воздушная атака

Ранее сообщалось, что поздно вечером 21 июня российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед".

Позже, уже ночью 22 июня, стало известно о взлете на территории страны-агрессора самолета МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Кроме того, был зафиксирован взлет в России 4 борта стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС с авиабазы "Оленья".

Около трех часов ночи в Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога - из-за запуска российскими оккупантами крылатых ракет. Кроме того, дроны-камикадзе также фиксируются в воздушном пространстве страны в ряде областей.

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