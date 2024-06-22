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В Украине снова объявлена масштабная тревога из-за ракетной угрозы

Суббота 22 июня 2024 02:55
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В Украине снова объявлена масштабная тревога из-за ракетной угрозы Фото: из-за угрозы ракетных ударов в Украине объявлена ​​воздушная тревога (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и многих областях Украины в эту ночь, 22 июня, снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов со стороны российских оккупантов. Позже сигналы тревоги зазвучали по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - рассказали военные в объявлении от 02:38.

Впрочем, позже сигналы тревоги раздались также в столице и в ряде других регионов.

В Воздушных силах добавили, что соответствующая угроза фиксируется также и для севера и центра Украины. А еще позже - и для юга.

"Внимание! Скоростная цель на Запорожье курсом на восток в направлении Покровского", - рассказали военные в объявлении в три часа ночи.

Ночная воздушная атака

Напомним, поздно вечером 21 июня российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед".

Позже стало известно о взлете на территории страны-агрессора самолета МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Кроме того, был зафиксирован взлет в России 4 борта стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС с авиабазы ​​"Оленья". Тогда воздушная тревога "охватила" всю территорию страны, но впоследствии стало известно об отмене угрозы из-за МиГ-31К врага, так что масштабная тревога была отменена, но не по всей стране.

Добавим, по данным командования Воздушных сил, вражеские "Шахеды" до сих пор курсируют над Украиной, в частности, над западными областями.

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