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В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К врага (отбой)

Пятница 21 июня 2024 23:50
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В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К врага (отбой) Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Владимир Костырин

В Украине вечером 21 июня была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Она связана с отчетом российского самолета МиГ-31К и угрозы ракетных ударов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в объявлении военных.

Кроме того, позже в Воздушных силах заявили о взлете в России 4 борта стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС с авиабазы "Оленья".

"Тревогу не игнорируем!" - призывают военные.

Какой ракетный удар возможен

Отметим, что МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", радиус действия которых охватывает всю территорию Украины - поэтому тревогу объявляют по всей стране.

Добавим также, что Ту-95МС может нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, а более новые Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101. Она не умещается во внутренний отсек с барабанной пусковой установкой, поэтому Ту-95МСМ может нести эти ракеты только на наружной подвеске.

Обновлено в 00:05

Впоследствии в Воздушных силах заявили об отбое угрозы из-за вражеского МиГ-31К.

Так, во многих областях была отменена воздушная тревога, но не везде.

Также напомним, что перед тем поздно вечером в командовании Воздушных сил сообщили о запуске российскими оккупантами группы дронов-камикадзе по территории Украины для очередной воздушной атаки.

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Война в Украине Воздушная тревога Ракетная атака
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