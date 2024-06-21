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Оккупанты запустили по Украине "Шахеды": где угроза атаки

Пятница 21 июня 2024 23:16
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Оккупанты запустили по Украине "Шахеды": где угроза атаки Фото: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики сегодня вечером 21 июня запустили по территории Украины ударные беспилотники для очередной воздушной атаки. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что дроны-камикадзе противника были зафиксированы на юге страны.

Военные предупредили о движении российских барражирующих боеприпасов в сторону Николаевской области.

"Внимание! Группа "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевской области", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Жителей регионов, где прозвучали сигналы воздушной тревоги, призывают находиться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

Оккупанты запустили по Украине &quot;Шахеды&quot;: где угроза атаки

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (сами же их маркируют под названием "Герань"), для воздушных атак по Украине.

Так, к примеру, в ночь на 20 июня противник атаковал украинскую энергетику -войска РФ выпустили по Украине 27 дронов-камикадзе и девять ракет разных типов. Силы ПВО ВСУ уничтожили все "Шахеды" и 5 вражеских ракет.

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