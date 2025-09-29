В правительстве готовятся "к любым" сценариям во время отопительного сезона

В Украине продолжается активная подготовка к отопительному сезону 2025/26. Уровень готовности объектов ЖКХ превышает 95%.

Любые сценарии

"Мы входим в четвертый отопительный сезон в условиях войны. Это означает, что должны быть готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов",- сказал вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

По данным министерства, в Чернигове состоялось заседание Штаба по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025/26 года. Штаб возглавила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В центре внимания была готовность к отопительному сезону, работа объединенной энергосистемы в кризисных ситуациях и устойчивость жизнедеятельности населения.

"Задача Штаба - держать полную координацию, создавать резервы оборудования и материалов, отрабатывать действия на случай кризисных событий", - сказал Кулеба.

Состояние готовности регионов

Кулеба сообщил, что средний показатель подготовки жилищно-коммунального хозяйства по стране превышает 95%.

В Черниговской области подготовлено более 93% жилого фонда, более 95% детских садов, школ и больниц, более 92% котельных. Заменено более четырех километров тепловых сетей, отремонтированы котлы и теплопункты, созданы запасы угля и пеллет.

Аналогичные работы продолжаются в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Распределенная генерация

Важным направлением подготовки является развертывание распределенной генерации, которая позволяет поддерживать стабильность даже в случае повреждений центральных сетей. В Чернигове смонтировано пять когенерационных установок общей мощностью 3,3 МВт.

Дополнительно готовы к работе двенадцать блочно-модульных котельных суммарной мощностью 12,4 МВт. Такие проекты внедряются и в других регионах.

Пункты несокрушимости и обогрева

Отдельно рассматривался вопрос обеспечения людей доступом к базовым услугам в случае чрезвычайных ситуаций. В Украине функционирует более десяти тысяч пунктов несокрушимости, оснащенных генераторами и горючим.

Дополнительно готовятся пункты обогрева, которые могут быть развернуты при необходимости. Также контролируется наличие горючего для генераторов в сфере ЖКХ и социальной инфраструктуре.