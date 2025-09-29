В правительстве готовятся "к любым" сценариям во время отопительного сезона
В Украине продолжается активная подготовка к отопительному сезону 2025/26. Уровень готовности объектов ЖКХ превышает 95%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Любые сценарии
"Мы входим в четвертый отопительный сезон в условиях войны. Это означает, что должны быть готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов",- сказал вице-премьер-министр Алексей Кулеба.
По данным министерства, в Чернигове состоялось заседание Штаба по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025/26 года. Штаб возглавила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В центре внимания была готовность к отопительному сезону, работа объединенной энергосистемы в кризисных ситуациях и устойчивость жизнедеятельности населения.
"Задача Штаба - держать полную координацию, создавать резервы оборудования и материалов, отрабатывать действия на случай кризисных событий", - сказал Кулеба.
Состояние готовности регионов
Кулеба сообщил, что средний показатель подготовки жилищно-коммунального хозяйства по стране превышает 95%.
В Черниговской области подготовлено более 93% жилого фонда, более 95% детских садов, школ и больниц, более 92% котельных. Заменено более четырех километров тепловых сетей, отремонтированы котлы и теплопункты, созданы запасы угля и пеллет.
Аналогичные работы продолжаются в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Распределенная генерация
Важным направлением подготовки является развертывание распределенной генерации, которая позволяет поддерживать стабильность даже в случае повреждений центральных сетей. В Чернигове смонтировано пять когенерационных установок общей мощностью 3,3 МВт.
Дополнительно готовы к работе двенадцать блочно-модульных котельных суммарной мощностью 12,4 МВт. Такие проекты внедряются и в других регионах.
Пункты несокрушимости и обогрева
Отдельно рассматривался вопрос обеспечения людей доступом к базовым услугам в случае чрезвычайных ситуаций. В Украине функционирует более десяти тысяч пунктов несокрушимости, оснащенных генераторами и горючим.
Дополнительно готовятся пункты обогрева, которые могут быть развернуты при необходимости. Также контролируется наличие горючего для генераторов в сфере ЖКХ и социальной инфраструктуре.
Отопительный сезон
В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.
Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже, в зависимости от погодных условий.
Президент Владимир Зеленский заявил, что массированные российские удары свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блэкаут.