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Войска РФ ударили по жилому дому в Николаеве

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Николаев, Суббота 01 октября 2022 05:22
Войска РФ ударили по жилому дому в Николаеве Фото: войска РФ ударили по жилому дому в Николаеве (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ударили по жилому дому в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

На место выехали аварийные службы.

"Попадание в жилой дом. На место выехали все службы. Все детали потом", - говорится в сообщении.

Ранее утром в Одессе прогремели взрывы, в городе и области была объявлена тревога.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска, применив ракету С-300, нанесли ракетный удар по жилой девятиэтажке в Николаеве.

Поздно вечером 29 сентября российские войска атаковали Николаев иранскими дронами-камикадзе. В городе и области зафиксировано попадание вражеских беспилотников в объекты инфраструктуры.

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