Оккупанты ударили ракетой С-300 по жилому дому в Николаеве: в ОП показали последствия
В ночь на 30 сентября российские войска, применив ракету С-300, нанесли ракетный удар по жилой девятиэтажке в Николаеве. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Фото: последствия обстрела жилого дома в Николаеве (t.me/kt20220224)
"Сегодня около часа ночи 2 из них попали в девятиэтажку. Из-за этого попадания одна женщина оказалась под завалами, а уже около шести была деблокирована нашими спасателями. Слава Богу, осталась жива", - сообщил он.
Всего в результате обстрела жилого дома ранения получили 8 человек.
Напомним, поздно вечером 29 сентября российские войска атаковали Николаев иранскими дронами-камикадзе. В городе и области зафиксировано попадание вражеских беспилотников в объекты инфраструктуры.
Также беспилотники пытались ударить по Одессе. Однако силам ПВО удалось сбить их над морем.
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