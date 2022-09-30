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Оккупанты ударили ракетой С-300 по жилому дому в Николаеве: в ОП показали последствия

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Николаев, Пятница 30 сентября 2022 08:39
Оккупанты ударили ракетой С-300 по жилому дому в Николаеве: в ОП показали последствия Фото: оккупанты ударили ракетой С-300 по жилому дому в Николаеве (t.me/kt20220224)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 30 сентября российские войска, применив ракету С-300, нанесли ракетный удар по жилой девятиэтажке в Николаеве. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Фото: последствия обстрела жилого дома в Николаеве (t.me/kt20220224)

"Сегодня около часа ночи 2 из них попали в девятиэтажку. Из-за этого попадания одна женщина оказалась под завалами, а уже около шести была деблокирована нашими спасателями. Слава Богу, осталась жива", - сообщил он.

Всего в результате обстрела жилого дома ранения получили 8 человек.

Напомним, поздно вечером 29 сентября российские войска атаковали Николаев иранскими дронами-камикадзе. В городе и области зафиксировано попадание вражеских беспилотников в объекты инфраструктуры.

Также беспилотники пытались ударить по Одессе. Однако силам ПВО удалось сбить их над морем.

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Николаев ракетный удар
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