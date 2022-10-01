Війська РФ вдарили по житловому будинку в Миколаєві
Російські окупанти вдарили по житловому будинку у Миколаєві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сєнкевича.
На місце виїхали аварійні служби.
"Потрапляння до житлового будинку. На місце виїхали всі служби. Усі деталі потім", - йдеться у повідомленні.
Раніше вранці в Одесі пролунали вибухи, в місті та області було оголошено тривогу.
Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська, застосувавши ракету С-300, завдали ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці в Миколаєві.
Пізно ввечері 29 вересня російські війська атакували Миколаїв іранськими дронами-камікадзе. У місті та області зафіксовано попадання ворожих безпілотників до об'єктів інфраструктури.
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