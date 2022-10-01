В Одессе прогремели взрывы, в городе и области объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".

В городе запах гари. В ГСЧС сообщили, что вызовов по пожарам не поступало.

Напомним, что 29 сентября в Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Также в Одессе раздались взрывы во время тревоги 27 сентября.

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