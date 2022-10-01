В Одессе прогремели взрывы
Фото: в Одессе прогремели взрывы (Getty Images)
В Одессе прогремели взрывы, в городе и области объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".
В городе запах гари. В ГСЧС сообщили, что вызовов по пожарам не поступало.
Напомним, что 29 сентября в Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Также в Одессе раздались взрывы во время тревоги 27 сентября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .