Войска РФ ударили по Киевской области: повреждены школа, частные дома и авто

Российские войска сегодня ночью, 5 июля, атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области вражеские беспилотники повредили школу, дома и авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.

Также сообщается, что в Бориспольском районе области в результате вражеской атаки повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частного дома и автомобиля. В помещениях выбиты двери, окна, посечены фасады.

"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. Под ударом - мирные населенные пункты нашего региона. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет", - отметили в Киевской ОГА.

Ночная атака дронов на Украину

Российские войска сегодня ночью, 5 июля, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Под обстрелом были южные, восточные и северные регионы страны.

Так, поздно вечером взрывы раздавались в Киеве. В Днепропетровской области после удара пострадали три человека - две женщины и мужчина. Также изуродованы 5 дачных домов.

Кроме того, оккупанты обстреляли города Чугуев и Купянск Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие, среди них ребенок. В ОВА отметили, что в Чугуеве известно о трех пострадавших, среди которых 12-летний мальчик.

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