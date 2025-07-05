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РФ атаковала Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них ребенок

Суббота 05 июля 2025 00:13
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РФ атаковала Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них ребенок Иллюстративное фото: пострадавшим оказывается помощь (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 4 июля, обстреляли города Чугуев и Купянск Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Попадание вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" зафиксировано в городе Чугуев. По состоянию на сейчас есть предварительная информация о двух пострадавших, среди которых 12-летний мальчик", - говорится в сообщении.

В то же время Синегубов предупредил, что над Харьковской областью продолжают фиксировать вражеские дроны. В связи с этим он призвал людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Чуть позже глава ОВА уточнил, что количество пострадавших в Чугуеве возросло до трех. Кроме того, враг обстрелял город Купянск.

"Также враг совершил обстрел города Купянск. По предварительным данным, имеем двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что Харьковская область постоянно подвергается российским обстрелам. Например, 4 июля россияне нанесли удар по центральной части Купянска.

"Враг нанес удар по гражданским жителям Купянска. Российский снаряд попал в центральной части города, возле магазина. К сожалению, погибла 55-летняя женщина", - сообщал Синегубов.

Кроме того, еще два человека были ранены, а именно - 56-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали.

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