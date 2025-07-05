РФ атаковала Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них ребенок

Российские оккупанты поздно вечером, 4 июля, обстреляли города Чугуев и Купянск Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Попадание вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" зафиксировано в городе Чугуев. По состоянию на сейчас есть предварительная информация о двух пострадавших, среди которых 12-летний мальчик", - говорится в сообщении.

В то же время Синегубов предупредил, что над Харьковской областью продолжают фиксировать вражеские дроны. В связи с этим он призвал людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Чуть позже глава ОВА уточнил, что количество пострадавших в Чугуеве возросло до трех. Кроме того, враг обстрелял город Купянск.

"Также враг совершил обстрел города Купянск. По предварительным данным, имеем двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Синегубов.