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Війська РФ вдарили по Київській області: пошкоджені школа, приватні будинки та авто

Субота 05 липня 2025 09:15
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Війська РФ вдарили по Київській області: пошкоджені школа, приватні будинки та авто Фото: війська РФ вдарили по Київській області (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 5 липня, атакували Україну ударними дронами. У Київській області ворожі безпілотники пошкодили школу, будинки та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. Під ударом - мирні населені пункти нашого регіону. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає," – зазначили у Київській ОВА.

Також повідомляється, що у Бориспільському районі області унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", - додали у ОВА.

Нічна атака дронів на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 5 липня, атакували територію України ударними безпілотниками. Під обстрілом були південні, східні та північні регіони країни.

Так, пізно ввечері вибухи лунали у Києві. У Дніпропетровській області після удару постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Також понівечені 5 дачних будинків.

Окрім того, окупанти обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина. У ОВА зазначили, що у Чугуєві відомо про трьох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик.

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