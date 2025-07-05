Війська РФ вдарили по Київській області: пошкоджені школа, приватні будинки та авто

Російські війська сьогодні вночі, 5 липня, атакували Україну ударними дронами. У Київській області ворожі безпілотники пошкодили школу, будинки та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. Під ударом - мирні населені пункти нашого регіону. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає," – зазначили у Київській ОВА. Також повідомляється, що у Бориспільському районі області унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади. "Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", - додали у ОВА.