В Киеве прозвучали взрывы на фоне атаки "Шахедов"

В Киеве в пятницу, 4 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Столица под атакой дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Около 22:04 военные предупредили, что для Киева есть угроза применения врагом ударных дронов.

После этого в столице прогремели взрывы. В КГВА рассказали, что в Киеве работает противовоздушная оборона.

Обновлено 23:14

В КГВА сообщили, что угроза ударных БПЛА остается. Работают силы ПВО.

Людям рекомендуют находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

В Воздушных силах отметили, что, согласно предварительным наблюдениям, основной вектор движения вражеских ударных БПЛА снова направлен на Киевскую область и столицу.

Обновлено 23:31

Акустически вражеский дрон фиксируется над центром Киева. Слышна работа мобильных огневых групп по вражеской цели.

"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО", - сообщили в КГВА.