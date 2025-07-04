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В Киеве прозвучали взрывы на фоне атаки "Шахедов"

Киев, Пятница 04 июля 2025 22:25
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В Киеве прозвучали взрывы на фоне атаки "Шахедов" Иллюстративное фото: в Киеве прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в пятницу, 4 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Столица под атакой дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Около 22:04 военные предупредили, что для Киева есть угроза применения врагом ударных дронов.

После этого в столице прогремели взрывы. В КГВА рассказали, что в Киеве работает противовоздушная оборона.

Обновлено 23:14

В КГВА сообщили, что угроза ударных БПЛА остается. Работают силы ПВО.

Людям рекомендуют находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

В Воздушных силах отметили, что, согласно предварительным наблюдениям, основной вектор движения вражеских ударных БПЛА снова направлен на Киевскую область и столицу.

Обновлено 23:31

Акустически вражеский дрон фиксируется над центром Киева. Слышна работа мобильных огневых групп по вражеской цели.

"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО", - сообщили в КГВА.

Атака "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 4 июля, вечером в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Большую группу беспилотников врага заметили в Харьковской области. Также дроны фиксировали в Сумской, Черниговской и еще нескольких областях.

Позже дроны залетели в Киевскую область. Там начала работать противовоздушную оборону.

Стоит заметить, что в ночь на 4 июля россияне запустили по Украине рекордное количество "Шахедов" - более 330 единиц.

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Киев Война в Украине Взрывы Дрони Атака дронов
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