Войска РФ в Сумской области атаковали спасателей и полицейских: есть раненые

Российские войска в Сумской области атаковали спасателей и полицейских. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОГА.

"В результате российских обстрелов территории области пострадали 6 человек, среди них - 2 спасателей и 2 - полицейских", отметили в Сумской ОГА.

Так, на Сумщине пострадали 33-летний и 28-летний спасатели, которые выехали на место для ликвидации последствий вражеской атаки. Также ранения получили двое полицейских, которые прибыли на предварительное попадание - 49-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Также в Николаевской сельской общине в результате атаки вражеского дрона ранен 69-летний мужчина. В Белопольской громаде от атаки беспилотника пострадал мужчина.

В общем, в течение суток, с утра 8 сентября до утра 9 сентября российские войска совершили 74 обстрела по 41 населенному пункту в 19 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.